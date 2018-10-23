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Украина завоевывает третье "золото" на "Играх непокоренных"

4.8тЧитать материал на украинском

Украинец Александр Гавриленко в Сиднее завоевал третью золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на международных соревнованиях Invictus Games Sydney 2018 ("Игры непокоренных").

Наш атлет был лучшим во всех трех попытках, каждая из которых была рекордной для его группы.

Украина завоевывает третье "золото" на "Играх непокоренных"

Фейсбук Министерства обороны Украины

Украина завоевывает третье "золото" на "Играх непокоренных"

Фейсбук Министерства обороны Украины

Напомним, что ранее украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий получили по золотой медали в соревнованиях по гребле на тренажерах, а в первый день Игр Денис Фищук взял "бронзу" в велогонке.

Новости
Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''

Invictus Games - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые основал в 2014 году британский принц Гарри, цель соревнований - честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы. Напомним, Invictus Games-2018 проходят в Австралии. Украину на соревнованиях представляют 15 спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на соревнованиях украинцев приветствуют фразой ''Слава Україні!''.

Место
АвстралияСидней
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Недостатка кандидатов в сборную "непокорённых" на окраине в ближайшее время не ожидается.Что ни день,то очередной зашквар.Скоро нормальным спортом некому будет заниматься.
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коршун федот
коршун федот
Ебанько Михуйло, Зашкварюємо бурятів і шинкуємо мокшву. Гарне добриво для українських чорноземів.
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коршун федот
коршун федот
Мокшва безродна хрюкає з мокшинських болот , але ж козломордна бидломаса це -«Армия-без погон,-Убитые без имен.- Спортсмены без знамен.- Страна без истории, - Народ без имени(украденное)- церковь без благословления Константинополя.- одним словом-тупиковая ветвь истории и цивилизации».(С)
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коршун федот
коршун федот
andreyev andrei, Слава Богу, що не москаль.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
коршун федот, Тебе сделать экспертизу ДНК,любой зоопарк мира обзавидуется.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
А кто их хотел покорить?
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