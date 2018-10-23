Украина завоевывает третье "золото" на "Играх непокоренных"

Украинец Александр Гавриленко в Сиднее завоевал третью золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на международных соревнованиях Invictus Games Sydney 2018 ("Игры непокоренных").

Наш атлет был лучшим во всех трех попытках, каждая из которых была рекордной для его группы.

Фейсбук Министерства обороны Украины

Фейсбук Министерства обороны Украины

Напомним, что ранее украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий получили по золотой медали в соревнованиях по гребле на тренажерах, а в первый день Игр Денис Фищук взял "бронзу" в велогонке.

Invictus Games - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые основал в 2014 году британский принц Гарри, цель соревнований - честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы. Напомним, Invictus Games-2018 проходят в Австралии. Украину на соревнованиях представляют 15 спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на соревнованиях украинцев приветствуют фразой ''Слава Україні!''.