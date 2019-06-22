Украина завоевала третье "золото" Европейских игр

Самбистка Анастасия Сапсай принесла Украине золотую медаль Европейских игр-2019, которые эти дни проходят в Минске.

В финале весовой категории свыше 80 кг 24-летняя уроженка Черкасской области со счетом 4:0 победила Елену Кабадзе из Грузии.

Анастасия Сапсан (в красном)

Анастасия Сапсан (в красном)

На пути к финалу наша соотечественница уничтожила литовку Карину Стефанович (9-0), а затем выиграла у Екатерины Калюжной (5-0) из Беларуси.

Отметим, что это "золото" стало третьим для Украины на минском спортивном форуме. Ранее на медали высшей пробы добыли дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сапсай в марте 2018 года стала победительницей Открытого Кубка Европы, которое проходил в столице Польши. Черкасщанка стала первой в весовой категории свыше 78 кг.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!