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Украина завоевала третье "золото" Европейских игр

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Самбистка Анастасия Сапсай принесла Украине золотую медаль Европейских игр-2019, которые эти дни проходят в Минске.

В финале весовой категории свыше 80 кг 24-летняя уроженка Черкасской области со счетом 4:0 победила Елену Кабадзе из Грузии.

Анастасия Сапсан (в красном)

Анастасия Сапсан (в красном)

Анастасия Сапсан (в красном)

Анастасия Сапсан (в красном)

Украина завоевала третье "золото" Европейских игр

На пути к финалу наша соотечественница уничтожила литовку Карину Стефанович (9-0), а затем выиграла у Екатерины Калюжной (5-0) из Беларуси.

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Отметим, что это "золото" стало третьим для Украины на минском спортивном форуме. Ранее на медали высшей пробы добыли дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сапсай в марте 2018 года стала победительницей Открытого Кубка Европы, которое проходил в столице Польши. Черкасщанка стала первой в весовой категории свыше 78 кг.

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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
У агрессора-9!!! СУХЕС!
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леня зе
леня зе
а шо Анастасия не поддержала чучхелу грузинскую .на сухую.;(;(;(
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