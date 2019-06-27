Украина завоевала шестое "золото" Европейских игр-2019

Украинские байдарочницы Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали золотые медали Европейских игр-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Наши соотечественницы стали лучшими в заплыве байдарок-двое на 200 метров. Украинский дуэт преодолел дистанцию за 44,781 секунды, опередив соперниц из Германии и Беларуси. При этом стоит отметить, что на старте заезда Повх и Куклиновская занимали предпоследнее место, однако затем феноменальным рывком обошли всех участников заплыва.

Это "золото" стало шестым для Украины на Европейских играх в Минске. Награда Марии и Людмила позволила нашей стране вернуться в топ-3 медального зачета соревнований. На счету украинцев теперь шесть золотых, 10 серебряных и семь бронзовых наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа украинского боксера Александра Захожия над соперником из Крым, который предал нашу страну, вызвала настоящую истерику в России.

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