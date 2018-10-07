МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Украина завоевала первую медаль на Юношеской Олимпиаде

1.5тЧитать материал на украинском

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в первый день соревнований на III летних Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе. Обладателем дебютной награды для нашей команды стал дзюдоист Олег Вередыба.

17-летний днепрянин выиграл малый финал в категории до 55 кг. В полуфинале он уступил монгольскому сопернику, а в схватке за третье место победил француза Романа Валадье.

Еще одна украинская дзюдоитска Анастасия Балабан (44 кг) проиграла и заняла четвертое место.

Украина завоевала первую медаль на Юношеской Олимпиаде
Олег Вередыба

Олег Вередыба

НОК Украины

Олег Вередыба

Олег Вередыба

кадр из видео

Олег Вередыба

Олег Вередыба

Кадр из видео

Новости
Состоялась церемония открытия III Юношеской Олимпиады

Украина привезла в Буэнос-Айрес команду из 55 спортсменов, которые выступят в 22 видах спорта. Флаг страны на церемонии открытия Игр нес метатель молота Михаил Кохан.

Читайте все новости по теме "Юношеская Олимпиада" на OBOZREVATEL.

Темы
Юношеская Олимпиададзюдо
Место
АргентинаБуэнос-Айрес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свидомит-бандерлог Недобитый
Свидомит-бандерлог Недобитый
С Днем Рождения Владимира Владимировича!!!! Крепкого здоровья Вам, долгих лет жизни. успехов в борьбе с украинским нацизмом и американским империализмом!!!! Ставьте раком укрофашистов и америкосов. Вдуйте им по самые гланды, как Вам это удавалось делать все ваши годы правления, назло шестеркам америки и на радость прогрессивному человечеству. Сегодня только Россия может остановить США и их бандеровских пособников на Украине!!! Не забудте украинский народ и поддержите его в справедливой борьбе с фашистским режимом кровавого парашенко- щестерки и подстилки сша. Долгих Вам лет жизни!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Савченко Александр
Савченко Александр
Это полный пиздец ! СУХС !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги