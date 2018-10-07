Украина завоевала первую медаль на Юношеской Олимпиаде

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в первый день соревнований на III летних Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе. Обладателем дебютной награды для нашей команды стал дзюдоист Олег Вередыба.

17-летний днепрянин выиграл малый финал в категории до 55 кг. В полуфинале он уступил монгольскому сопернику, а в схватке за третье место победил француза Романа Валадье.

Еще одна украинская дзюдоитска Анастасия Балабан (44 кг) проиграла и заняла четвертое место.

Олег Вередыба НОК Украины

Олег Вередыба кадр из видео

Олег Вередыба Кадр из видео

Новости Состоялась церемония открытия III Юношеской Олимпиады

Украина привезла в Буэнос-Айрес команду из 55 спортсменов, которые выступят в 22 видах спорта. Флаг страны на церемонии открытия Игр нес метатель молота Михаил Кохан.