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Украина завоевала первое "золото" чемпионата Европы по борьбе

1.2тЧитать материал на украинском

Украинка Оксана Ливач завоевала "золото" чемпионата Европы по вольной борьбе, который с 8 по 14 апреля проходит в столице Румынии, Бухаресте.

В финальной схватки весовой категории до 50 кг 21-летняя уроженка Долина (Ивано-Франковская обл) на последних секундах одолела болгарскую спортсменку Миглену Селишку.

На пути к финалу наша соотечественница поочередно победила представительницу Азербайджана Туркан Насирову и турчанку Эвин Демирхан.

Эта награда стала первым "золотом" для нашей команды на континентальном первенстве и третьей в общем зачете. Ранее бронзовые медали завоевали Василий Шуптар и Александр Хоцяновский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Семен Новиков завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходил в Бухаресте (Румыния). Наш спортсмен стал лучшим в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

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Тема
вольная борьба
Место
РумынияБухарест
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А агрессор уже два...
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Юг Руси
Юг Руси
В АТО её, с "сепарами" бороться
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