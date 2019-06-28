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Украина завоевала еще два "золота" Европейских игр, выиграв уникальную гонку

4.3тЧитать материал на украинском

Украинка Юлия Ткач завоевала "золото" в соревнованиях по борьбе Европейских игр-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

В финальной схватке наша соотечественница, которая выступает в весовой категории до 62 кг, одержала победу над менее опытной представительницей Азербайджана 25-летней Эльмирой Гамбаровой.

Ткач сделала ставку на защиту и не позволила ничего сделать сопернице. В первом периоде украинка получила 2 балла за переворот, а во втором добавила еще столько же, грамотно проведя контратаку.

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В последние две минуты периода Ткач спокойно навязала вязкую борьбу и не дала ничего сделать Гамбаровой, чтобы спасти положение. Ткач принесла сборной Украины первое "золото" Европейских игр-2019 в борьбе .

Кроме того, чемпионками соревнований стала сборная Украины по легкой атлетике в комбинированной эстафете преследования (дисциплина – новая динамическая легкая атлетика). Наша команда опередила представителей Германии и Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины поднялась в медальном зачете Европейских игр.

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Темы
Европейские игры 2019легкая атлетикавольная борьба
Место
БеларусьМинск
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Молодцы!!!
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