Украина взяла первое "золото" на Кубке мира по борьбе

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Татьяна Рижко

Украинка Татьяна Рижко стала победительницей индивидуального Кубка мира по борьбе (он заменил чемпионат мира в трех видах борьбы: греко-римской, вольной и женской), который в эти дни проходит в столице Сербии – Белграде.

В финальной схватке в весовой категории до 65 кг уроженка Киевской области была сильнее представительницы Молдовы Ирину Рингачи. Встреча за "золото" завершилась со счетом 14:4.

Татьяна Рижко в финальной схватке

На пути к финалу наша соотечественница со счетом 8:4 победила россиянку Марию Кузнецову и Мими Христову из Болгарии (13:8).

Для сборной Украины это стало 5-й общей медалью на КМ, но первой высшей пробы.

Татьяна Рижко

Изначально эти соревнования планировались в Норвегии в 2021 году, но были перенесены на текущий год. Позже Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) и вовсе отменил проведение чемпионата мира. Многие национальные сборные столкнулись с трудностями переезда в связи с карантинными мероприятиями в некоторых странах мира. Взамен мировому первенству в эти же сроки запланировали индивидуальный Кубок мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед на сборах в Коблево приняла участие в шуточном поединке против чемпионки Европы 2019 года по борьбе, призёрки чемпионатов мира и Европы Оксаны Ливач.

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