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Украина взяла два "золота" и ворвалась в топ-10 на Универсиаде

3.8т Читать материал на украинском

Сборная Украины завоевала две золотые медали и поднялась с 13-го на 10-е место в общекомандном зачете на Универсиаде-2019, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.

Украина взяла два "золота" и ворвалась в топ-10 на Универсиаде

Награду высшей пробы в копилку своей команды принесла прыгунья в высоту Юлия Чумаченко и Мария Мыколенко, Татьяна Мельник, Екатерина Клеймюк, Анастасия Голенева.в эстафете 4х400 метров.

24-летняя Чумаченко показала результат 1.94 м, обойдя свою соотечественницу Ирину Геращенко на 3 сантиметра.

Украина взяла два "золота" и ворвалась в топ-10 на Универсиаде

В эстафетном забеге после первых двух этапов наши спортсменки шли четвертыми, но Климюк смогла на третьем этапе совершить невероятнй рывок и возглавить забег. Мельник на последнем этапе еще больше увеличила отрыв.

Украинки показали результат 3 минуты 30 секунд, на 2 секунды опередив сборную Мексики (3.32). Тройку призеров замкнула команда Австралии, установив время 3.34.

Украина взяла два "золота" и ворвалась в топ-10 на Универсиаде

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина завоевала золотую награду в художественной гимнастике.

До этого "золото" для Украины на Универсиаде добыла прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Еще по одной золотой медали в активе легкоатлеток Ирины Климец и Ольги Корсун.

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Тема
Универсиада
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ttt ta
ttt ta
Ворваться в топ 10 - это если сразу хотя бы на 6 месте оказались бы. А так это не ворваться, а уцепиться за топ 10 зубами. Учите русский язык настоящим образом!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ttt ta, если на 6-е то было бы моцно и феерично.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ворвались и порвались))))
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