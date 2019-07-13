Украина взяла два "золота" и ворвалась в топ-10 на Универсиаде

Сборная Украины завоевала две золотые медали и поднялась с 13-го на 10-е место в общекомандном зачете на Универсиаде-2019, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.

Награду высшей пробы в копилку своей команды принесла прыгунья в высоту Юлия Чумаченко и Мария Мыколенко, Татьяна Мельник, Екатерина Клеймюк, Анастасия Голенева.в эстафете 4х400 метров.

24-летняя Чумаченко показала результат 1.94 м, обойдя свою соотечественницу Ирину Геращенко на 3 сантиметра.

В эстафетном забеге после первых двух этапов наши спортсменки шли четвертыми, но Климюк смогла на третьем этапе совершить невероятнй рывок и возглавить забег. Мельник на последнем этапе еще больше увеличила отрыв.

Украинки показали результат 3 минуты 30 секунд, на 2 секунды опередив сборную Мексики (3.32). Тройку призеров замкнула команда Австралии, установив время 3.34.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина завоевала золотую награду в художественной гимнастике.

До этого "золото" для Украины на Универсиаде добыла прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Еще по одной золотой медали в активе легкоатлеток Ирины Климец и Ольги Корсун.

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