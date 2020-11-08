Украина выиграла чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу. Фотогалерея
Украинские спортсмены заняли первое общекомандное место на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который с 5 по 9 ноября прошел в испанской Санта-Сусанне.
Высшие награды выиграли:
Виктория Лысенко из Днепра в категории фитнес-бикини до 169 см
Иванна Кадырова из Киева в категории фитнес-бикини до 164 см
Роман Гайшук из Черкасс в открытой ростовой категории мужского фитнеса
Станислав Тарасов (Харьков) и Юрий Зимогляд (Сумы) в классик физик
Мария Бурлака (Черкассы) в абсолютной категории среди мастеров фитнес-бикини
Антон Папежук в максуляр физик
Алина Яман (Полтавская область) в бодифитнесе, чей рост более 168 см
Наталия Прохорова (Полтавская область) в вуменс-физик среди мастеров
Дмитрий Марченко в весовой категории до 90 кг
Александра Тарасова из Николаева в артистическом фитнесе
Илья Карпенко из Одессы в категории менс физик
Напомним, что на пути в Испанию сборную Украины по фитнесу и бодибилдингу сняли с самолета из-за пьянства одного из сопровождающих.