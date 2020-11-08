Украина выиграла чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу. Фотогалерея

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:05, 8.11.2020 Обновлено: 22:06, 8.11.2020

Украинские спортсмены заняли первое общекомандное место на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который с 5 по 9 ноября прошел в испанской Санта-Сусанне.

Сборная Украины
ФББУ

Высшие награды выиграли:

Виктория Лысенко из Днепра в категории фитнес-бикини до 169 см

Иванна Кадырова из Киева в категории фитнес-бикини до 164 см

Роман Гайшук из Черкасс в открытой ростовой категории мужского фитнеса

Станислав Тарасов (Харьков) и Юрий Зимогляд (Сумы) в классик физик

Мария Бурлака (Черкассы) в абсолютной категории среди мастеров фитнес-бикини

Антон Папежук в максуляр физик

Алина Яман (Полтавская область) в бодифитнесе, чей рост более 168 см

Наталия Прохорова (Полтавская область) в вуменс-физик среди мастеров

Дмитрий Марченко в весовой категории до 90 кг

Александра Тарасова из Николаева в артистическом фитнесе

Илья Карпенко из Одессы в категории менс физик

Виктория Лысенко
Instagram Виктории Лысенко
Иванна Кадырова
ФББУ
Роман Гайшук
ФББУ
Юрий Зимогляд
ФББУ
Мария Бурлака
Instagram Марии Бурлаки
Антон Папежук
ФББУ
Любовь Попова и Вадим Василевский
ФББУ
Алина Яман
Instagram Алины Яман
Наталия Прохорова
Instagram Наталии Прохоровой
Дмитрий Марченко
ФББУ
Александра Тарасова
Instagram Александры Тарасовой
Илья Карпенко
ФББУ

Напомним, что на пути в Испанию сборную Украины по фитнесу и бодибилдингу сняли с самолета из-за пьянства одного из сопровождающих.

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Спорт Другие виды спорта

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