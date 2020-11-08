Украинские спортсмены заняли первое общекомандное место на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который с 5 по 9 ноября прошел в испанской Санта-Сусанне.

Высшие награды выиграли:

Виктория Лысенко из Днепра в категории фитнес-бикини до 169 см

Иванна Кадырова из Киева в категории фитнес-бикини до 164 см

Роман Гайшук из Черкасс в открытой ростовой категории мужского фитнеса

Станислав Тарасов (Харьков) и Юрий Зимогляд (Сумы) в классик физик

Мария Бурлака (Черкассы) в абсолютной категории среди мастеров фитнес-бикини

Антон Папежук в максуляр физик

Алина Яман (Полтавская область) в бодифитнесе, чей рост более 168 см

Наталия Прохорова (Полтавская область) в вуменс-физик среди мастеров

Дмитрий Марченко в весовой категории до 90 кг

Александра Тарасова из Николаева в артистическом фитнесе

Илья Карпенко из Одессы в категории менс физик

Напомним, что на пути в Испанию сборную Украины по фитнесу и бодибилдингу сняли с самолета из-за пьянства одного из сопровождающих.