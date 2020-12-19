Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Максим Иншаков Другие виды спорта 20:04, 19.12.2020 Обновлено: 22:48, 19.12.2020

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике впервые в своей истории победила на чемпионате Европы в командном многоборье. Европейское первенство прошло в турецком Мерсине.

Сборная Украины по спортивной гимнастике
Instagram goddess.of.gymnastics

Наша команда была представлена Анастасией Мотак, Анастасией Бачинской, Ангелиной Радивиловой, Дианой Варинской и Елизаветой Губаревой. Девушки с результатом в 154,663 балла опередили конкуренток из Румынии (154,496) и Венгрии (151.597).

Итоговое положение
Эмоции победительниц
europeangymnastics.com
Сборная Украины по спортивной гимнастике
europeangymnastics.com
Все верили в победу
europeangymnastics.com
Девушки очень переживали
europeangymnastics.com
Наш подиум
Instagram goddess.of.gymnastics

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гимнастка Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.

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