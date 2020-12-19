Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
3,8 т.
Сборная Украины по спортивной гимнастике

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике впервые в своей истории победила на чемпионате Европы в командном многоборье. Европейское первенство прошло в турецком Мерсине.

Сборная Украины по спортивной гимнастике

Наша команда была представлена Анастасией Мотак, Анастасией Бачинской, Ангелиной Радивиловой, Дианой Варинской и Елизаветой Губаревой. Девушки с результатом в 154,663 балла опередили конкуренток из Румынии (154,496) и Венгрии (151.597).

Итоговое положение
Эмоции победительниц
Сборная Украины по спортивной гимнастике
Все верили в победу
Девушки очень переживали

Наш подиум

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гимнастка Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.

спортивная гимнастика