Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике впервые в своей истории победила на чемпионате Европы в командном многоборье. Европейское первенство прошло в турецком Мерсине.

Наша команда была представлена Анастасией Мотак, Анастасией Бачинской, Ангелиной Радивиловой, Дианой Варинской и Елизаветой Губаревой. Девушки с результатом в 154,663 балла опередили конкуренток из Румынии (154,496) и Венгрии (151.597).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гимнастка Диана Варинская, после успеха на Кубке мира в Германии, привлекла внимание фанатов со всего мира, поразив своей красотой.