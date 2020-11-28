Украина сделала золотой дубль на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

Максим Иншаков Другие виды спорта 20:40, 28.11.2020 Обновлено: 20:59, 28.11.2020

Сборная Украины выиграла "золото" и "серебро" на чемпионате Европы-2020 по художественной гимнастике, который проходит в Киеве с 26 по 29 ноября.

Наши девушки стали лучшими в финале с 5 мячами и заняли второе место в финале с 3 обручами и 2 парами булав.

Пьедестал почета
Сборная Украины по художественной гимнастике

В групповых упражнениях нашу команду представляли Валерия Юзьвьяк из Ужгорода, Диана Баева из Макеевки Донецкой области, львовянки Анастасия Возняк, Мария Высочанская и Мариола Бондарчук

Еще две медали у юниорок – "серебро" в упражнениях с лентой у Карины Сидорак, а "золото" в упражнениях с мячом у Полины Карики.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинки стали бронзовыми призерками в многоборье с результатом в 63,700 баллов. На этот раз команды Израиля (67,575) и Азербайджана (66,300) сумели обойти наших соотечественниц.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

В Горловке прогремели мощные взрывы, погибли 12 военных РФ, – журналист

Посольство США – о "внешнем управлении": какая страна вторглась в Украину?

Генпрокуратура: НАБУ не имело права требовать экстрадиции Олега Бахматюка

Помним о Голодоморе

Офис Зеленского купит газет на 190 тысяч: президент читает "Сельские вести" и "Комсомолку"