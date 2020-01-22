Украинцы с рекордом завершили Юношескую Олимпиаду

Украинские спортсмены завоевали рекордное количество наград на III Юношеской Олимпиаде, которая с 9 по 22 января 2020 года проходила в швейцарской Лозанне.

"Бронза", которую в последний день соревнований завоевал в соревнованиях по "биг-Эйр" фристайлистов Орест Коваленко, стала четвертой медалью для представителей сборной Украины.

В активе нашей сборной "золото" Владимира Трошкина и "серебро" Дениса Пасько в соревнованиях смешанных команд по хоккею 3Х3 среди юношей, а также "бронза" которую добыла украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в соревнованиях международных команд по фигурному катания.

В общемедальном зачете сборная Украины заняла 33-е место, так как в рейтинг стран не пошли награды интернациональных коллективов.

М Имя З С Б В 1 Россия 10 11 8 29 2 Швейцария 10 6 8 24 3 Япония 9 7 1 17 4 Швеция 6 4 7 17 5 Австрия 6 2 5 13 6 Германия 5 7 6 18 7 Корея 5 3 0 8 8 Норвегия 4 2 3 9 9 Китай 3 3 4 10 10 Франция 2 5 5 12 11 США 2 3 6 11 12 Италия 2 3 3 8 13 Нидерланды 2 2 1 5 14 Румыния 2 0 0 2 15 Канада 1 2 5 8 16 Латвия 1 2 2 5 17 Чехия 1 2 1 4 18 Финляндия 1 2 0 3 19 Испания 1 1 3 5 20 Австралия 1 0 0 1 21 Бельгия 1 0 0 1 22 Польша 1 0 0 1 23 Эстония 1 0 0 1 24 Словения 0 2 0 2 25 Израиль 0 1 1 2 26 Словакия 0 1 1 2 27 Великобритания 0 1 0 1 28 Колумбия 0 1 0 1 29 Белоруссия 0 0 1 1 30 Грузия 0 0 1 1 31 Лихтенштейн 0 0 1 1 32 Новая Зеландия 0 0 1 1 33 Украина 0 0 1 1

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