Украинцы с рекордом завершили Юношескую Олимпиаду

Украинские спортсмены завоевали рекордное количество наград на III Юношеской Олимпиаде, которая с 9 по 22 января 2020 года проходила в швейцарской Лозанне.
"Бронза", которую в последний день соревнований завоевал в соревнованиях по "биг-Эйр" фристайлистов Орест Коваленко, стала четвертой медалью для представителей сборной Украины.
В активе нашей сборной "золото" Владимира Трошкина и "серебро" Дениса Пасько в соревнованиях смешанных команд по хоккею 3Х3 среди юношей, а также "бронза" которую добыла украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в соревнованиях международных команд по фигурному катания.
В общемедальном зачете сборная Украины заняла 33-е место, так как в рейтинг стран не пошли награды интернациональных коллективов.
|М
|Имя
|З
|С
|Б
|В
|1
|Россия
|10
|11
|8
|29
|2
|Швейцария
|10
|6
|8
|24
|3
|Япония
|9
|7
|1
|17
|4
|Швеция
|6
|4
|7
|17
|5
|Австрия
|6
|2
|5
|13
|6
|Германия
|5
|7
|6
|18
|7
|Корея
|5
|3
|0
|8
|8
|Норвегия
|4
|2
|3
|9
|9
|Китай
|3
|3
|4
|10
|10
|Франция
|2
|5
|5
|12
|11
|США
|2
|3
|6
|11
|12
|Италия
|2
|3
|3
|8
|13
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|14
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|15
|Канада
|1
|2
|5
|8
|16
|Латвия
|1
|2
|2
|5
|17
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|18
|Финляндия
|1
|2
|0
|3
|19
|Испания
|1
|1
|3
|5
|20
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|21
|Бельгия
|1
|0
|0
|1
|22
|Польша
|1
|0
|0
|1
|23
|Эстония
|1
|0
|0
|1
|24
|Словения
|0
|2
|0
|2
|25
|Израиль
|0
|1
|1
|2
|26
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|27
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|28
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|29
|Белоруссия
|0
|0
|1
|1
|30
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|31
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|1
|32
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|33
|Украина
|0
|0
|1
|1
Как сообщал OBOZREVATEL, год назад киевский футбольный клуб "Динамо" установил рекорд в Юношеской лиге УЕФА.
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