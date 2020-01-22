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22 января • обновлено в 21:25
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Украинцы с рекордом завершили Юношескую Олимпиаду

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Украинские спортсмены завоевали рекордное количество наград на III Юношеской Олимпиаде, которая с 9 по 22 января 2020 года проходила в швейцарской Лозанне.

"Бронза", которую в последний день соревнований завоевал в соревнованиях по "биг-Эйр" фристайлистов Орест Коваленко, стала четвертой медалью для представителей сборной Украины.

В активе нашей сборной "золото" Владимира Трошкина и "серебро" Дениса Пасько в соревнованиях смешанных команд по хоккею 3Х3 среди юношей, а также "бронза" которую добыла украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в соревнованиях международных команд по фигурному катания.

В общемедальном зачете сборная Украины заняла 33-е место, так как в рейтинг стран не пошли награды интернациональных коллективов.

М Имя З С Б В
1 Россия Россия 10 11 8 29
2 Швейцария Швейцария 10 6 8 24
3 Япония Япония 9 7 1 17
4 Швеция Швеция 6 4 7 17
5 Австрия Австрия 6 2 5 13
6 Германия Германия 5 7 6 18
7 Корея Корея 5 3 0 8
8 Норвегия Норвегия 4 2 3 9
9 Китай Китай 3 3 4 10
10 Франция Франция 2 5 5 12
11 США США 2 3 6 11
12 Италия Италия 2 3 3 8
13 Нидерланды Нидерланды 2 2 1 5
14 Румыния Румыния 2 0 0 2
15 Канада Канада 1 2 5 8
16 Латвия Латвия 1 2 2 5
17 Чехия Чехия 1 2 1 4
18 Финляндия Финляндия 1 2 0 3
19 Испания Испания 1 1 3 5
20 Австралия Австралия 1 0 0 1
21 Бельгия Бельгия 1 0 0 1
22 Польша Польша 1 0 0 1
23 Эстония Эстония 1 0 0 1
24 Словения Словения 0 2 0 2
25 Израиль Израиль 0 1 1 2
26 Словакия Словакия 0 1 1 2
27 Великобритания Великобритания 0 1 0 1
28 Колумбия Колумбия 0 1 0 1
29 Белоруссия Белоруссия 0 0 1 1
30 Грузия Грузия 0 0 1 1
31 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 1 1
32 Новая Зеландия Новая Зеландия 0 0 1 1
33 Украина Украина 0 0 1 1
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Автор
Максим Богданов
Тема
Юношеская Олимпиада
Место
Швейцария Лозанна
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