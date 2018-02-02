Сборная Украины одержала сумасшедшую победу на старте Евро-2018 по футзалу, совершив невероятный камбэк

Сборная Украины совершила блестящий камбэк в стартовом матче на чемпионате Европы по футзалу. В первой игре на Евро-2018 "желто-синие" вырвали сумасшедшую победу, отыграв два мяча с Румынией - 3:2. Таким образом наша команда обеспечила себе выход в 1/4 финала.

Подопечные Александра Косенко провалили начало встречи. Наши могли пропустить уже на седьмой секунде, однако мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот Иваняка.

И все же румыны забили достаточно быстро. Сальвио мощным ударом со средней дистанции открыл счет на 5-й минуте.

После этого наши соперники выпустили пятого полевого, став еще больше нагнетать обстановку на половине поля украинцев. А когда "желто-синие" переломили ход поединка и казалось, что близки к голу, мы пропустили второй - отличился Игнат.

За 3,5 минуты до конца тайма сборная Украины заработала пятый фол. Боязнь нарушить правила и привезти себе пенальти давала о себе знать, но сила воли наших парней оказалась сильнее. В итоге Королишин классно пробил в ближний угол после розыгрыша штрафного.

В самом начале второго тайма Разуванов мог сравнивать счет, однако с острого угла попал в штангу.

Румыны также имели убойный шанс для гола, но Иваняк в течение пары секунд совершил классный двойной сейв. А практически сразу после этого Педяш с небольшим рикошетом от защитника попал идеально в "девятку".

А когда до конца матча оставалось 20 секунд Шатурма перехватил мяч и практически с центра поля поразил пустые ворота, вырвав победу для Украины.

Благодаря этому триумфу "желто-синие" гарантировали себе выход в четвертьфинал Евро. Наша команда встретится в 1/4 финала с одной из команд группы D, где играют Испания, Азербайджан и Франция.

Как сообщал "Обозреватель", сборная России опозорилась на старте Евро-2018 по футзалу.