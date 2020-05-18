Украина разгромила Россию в историческом суперфинале Мировой лиги по шахматам

Сборная Украины по шахматам одержала разгромную победу над Россией в суперфинале Мировой лиги по шахматам на одной из самых популярных интернет-платформ Chess.com.

Как сообщается на официальной странице сообщества "Украинские шахматы" в Facebook, наша команда стала победителем решающего поединка во всех трех дисциплинах – блице, быстрых и минутных партиях (808:396; 942:506; 650,5:493,5).

Украина разгромила Россию в суперфинале Мировой лиги по шахматам Восточный проект

Суперфинал проходил в рамках соревнования Live Chess World League, участие в котором могут принимать как гроссмейстеры, так и любители. Этот поединок вошел в историю онлайн-шахмат, установив рекорд по количеству участников.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины по быстрым шахматам 2013 года Станислав Богданович оскандалился, сыграв за сборную России в интернет-матче против Украины. За это он был внесен в базу сайта "Миротворец".

На следующий день он и его девушка Александра Вернигора были найдены мертвыми в Москве. Позже стало известно, что незадолго до их смерти из квартиры доносились голоса посторонних.

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