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25 декабря • обновлено в 23:00
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Украина назвала призовые за медали Олимпиады-2020

Украина назвала призовые за медали Олимпиады-2020
Больше всех заработают чемпионы
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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что призовые за медали на Олимпиаде-2020 будут такими же, как и на предыдущих Играх:

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - цитирует Шумилина xsport.ua.

Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах: Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи сумма призовых за медали была одинакова:

"Золото" – 125 тысяч долларов (в переводе на гривны по курсу НБУ);

"Серебро" – 80 тысяч долларов;

"Бронза" – 55 тысяч долларов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на ОИ-2016 в Бразилии заняла итоговую 31-ю строчку. В активе "желто-синих" два "золота", пять серебряных наград и четыре "бронзы".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Олимпиада-2020
Место
Украина
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