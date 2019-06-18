Украина на Европейских играх-2019: расписание выступлений

В столице Беларуси с 21 по 30 июня пройдут II Европейские игры. Украину будут представлять 198 спортсменов, которые выступят во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах.

Новости Украинским спортсменам значительно увеличат призовые за Европейские игры

Наиболее высокие шансы на медали у нас в следующих видах спорта:

Дзюдо

22 июня – женщины 48 кг, 52 кг, 57 кг, мужчины 60 кг и 66 кг

23 июня - женщины 63 кг, 70 кг, мужчины 73 кг и 81 кг

24 июня - женщины 78 кг, 78+ кг, мужчины 90 кг, 100 кг и 100+ кг

25 июня – смешанный командный микст

Бокс

21-27 июня – квалификационные раунды

29 июня – первый день финалов (7 комплектов медалей)

30 июня – второй день финалов (8 комплектов медалей)

Каратэ

29 июня – 6 комплектов медалей: ката мужчины и женщины, кумите мужчины (84 кг и свыше 84 кг), женщины (68 кг и свыше 68 кг)

30 июня – 6 комплектов медалей: кумите мужчины (60 кг, 67 кг и 75 кг), женщины (50 кг, 55 кг и 61 кг)

Борьба

25 июня – вольная борьба (квалификация в 4 категориях)

26 июня – вольная борьба (квалификация в 2 категориях, финалы в 4 категориях), женская борьба (квалификация в 2 категориях) – 4 комплекта медалей

27 июня – вольная борьба (финалы в 2 категориях), женская борьба (квалификация в 4 категориях, финалы в 2 категориях) - 4 комплекта медалей

28 июня – женская борьба (финалы в 4 категориях), греко-римская борьба (квалификация в 3 категориях) - 4 комплекта медалей

29 июня- греко-римская борьба (квалификация в 3 категориях, финалы в 3 категориях)- 3 комплекта медалей

30 июня - греко-римская борьба (финалы в 3 категориях) - 3 комплекта медалей

Художественная гимнастика

22 июня – индивидуальное многоборье

23 июня – финалы во всех четырех отдельных упражнениях и два финала у групповичек (5 мячей, 3 обруча и 4 булавы), по итогам которых будут разыграны медали в многоборье у групповичек. Всего 7 комплектов наград

Как сообщал OBOZREVATEL, I Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Сборная Украины финишировала на 6-й месте, завоевав 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).

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