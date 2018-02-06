Украина драматично проиграла Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Сборная Украины по футзалу проиграла Испании четвертьфинальный поединок чемпионата Европы. Матч на арене в Любляне завершился со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил единственный гол, которые "сине-желтые" пропустили в конце первого тайма. Все оставшееся время шла упорная борьба и подопечные Александра Косенко пытались перевести игру в дополнительное время, но успеха это не принесло.

Украина – Испания – 0:1 (0:1)

Гол: Пола, 18



Украина: Евгений Иваняк - Владимир Разуванов, Сергей Журба, Тарас Королишин, Петр Шотурма - Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Михаил Грицына, Николай Белоцерковец, Николай Грицына, Руслан Шеремета,

Испания:Пако Седано - Пола, Карлос Ортис, Алекс, Мигелин - Адольфо, Бебе, Лин, Марк Толра, Рафа Усин, Серхио Лосано, Солано, Хоселито Фернандес



Предупреждение: Сергей Журба, 22



Удары (в створ): 12 (3) – 33 (13).

Напомним, наша сборная на групповом этапе добыла яркую победу над Румынией (3:2) и в эмоциональном матче уступила Португалии (3:5).

Как сообщал "Обозреватель", болельщики сборной России жестко раскритиковали свою команду за игру на чемпионате Европы по футзалу.