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Украина драматично проиграла Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

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Сборная Украины по футзалу проиграла Испании четвертьфинальный поединок чемпионата Европы. Матч на арене в Любляне завершился со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил единственный гол, которые "сине-желтые" пропустили в конце первого тайма. Все оставшееся время шла упорная борьба и подопечные Александра Косенко пытались перевести игру в дополнительное время, но успеха это не принесло.

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Украина – Испания – 0:1 (0:1)
Гол: Пола, 18

Украина: Евгений Иваняк - Владимир Разуванов, Сергей Журба, Тарас Королишин, Петр Шотурма - Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Михаил Грицына, Николай Белоцерковец, Николай Грицына, Руслан Шеремета,
Испания:Пако Седано - Пола, Карлос Ортис, Алекс, Мигелин - Адольфо, Бебе, Лин, Марк Толра, Рафа Усин, Серхио Лосано, Солано, Хоселито Фернандес

Предупреждение: Сергей Журба, 22

Удары (в створ): 12 (3) – 33 (13).

Напомним, наша сборная на групповом этапе добыла яркую победу над Румынией (3:2) и в эмоциональном матче уступила Португалии (3:5).

Как сообщал "Обозреватель", болельщики сборной России жестко раскритиковали свою команду за игру на чемпионате Европы по футзалу.

Читайте все новости по теме "футзал" на Обозревателе.

Темы
футзалчемпионат Европы по футзалу
Место
СловенияЛюбляна
Объект
сборная Украины по футзалу
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