UFC: расписание главных боев 2020 года

Александр Чеканов Другие виды спорта 23:12, 27.04.2020

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2020 году запланировано множество ярких шоу.

Главным событием начала года, несомненно, стало возвращение в октагон ирландской суперзвезды смешанных единоборств Конора МакГрегора, который за 40 секунд уничтожил Дональда Серроне.

Кроме того, несмотря на пандемию коронавируса 9 мая ожидается проведение вечера UFC 249. При этом главный бой вечера между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был отменен. Против америанца выйдет его соотечественник Джастин Гэтжи.

Вашему вниманию расписание боев UFC на 2020 год (дополняется). 18 января

UFC 246

Лас-Вегас, США

Главное событие

Конор МакГрегор (22-4, 18 КО, Ирландия) – Дональд Серроне (36-14-0-1, 27 КО, США) / КО1 / ОТЧЕТ / ВИДЕО НОКАУТА

Рейтинговый бой в полусреднем весе

25 января

UFC Fight Night

Роли, США

Главное событие

Кертис Блэйдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юниор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилия) / КО2

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

8 февраля

UFC 247

Хьюстон, США

Главное событие

Джон Джонс (26-1-0-1, 16 КО, США) – Доминик Рейес (12-1, 9 КО, США) / UD / ОТЧЕТ

Бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе

Со-главное событие

Валентина Шевченко (19-3, 13 КО, Кыргызстан) – Кэтлин Чукагян (13-1, 3 КО, США) / KO3 / ОТЧЕТ И ВИДЕО

Бой за звание чемпионки UFC в наилегчайшем весе

15 февраля

UFC Fight Night

Рио-Ранчо, Мексика

Главное событие

Кори Андерсон (14-4, 6 КО, США) – Ян Блахович (25-9, 15 КО, Польша) / КО1

Рейтинговый бой в полутяжелом весе

22 февраля

UFC Fight Night

Окленд, Новая Зеландия

Главное событие

Пол Фелдер (17-5, 10 КО, США) – Дэн Хукер (20-8, 17 КО, Новая Зеландия) / SD

Рейтинговый бой в легком весе

7 марта

UFC 248

Лас-Вегас, США

Со-главное событие

Вейли Чжан (21-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Енджейчик (16-4, 5 КО, Польша) / SD

Бой за звание чемпионки UFC в минимальном весе

28 марта

UFC Fight Night

Коламбус, США

Главное событие

Фрэнсис Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаирзиньо Розенструик (10-0, 9 КО, Суринам) / ОТМЕНЕН

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

18 апреля

UFC 249

Нью-Йорк, США

Главное событие

Хабиб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Россия) – Тони Фергюсон (25-3, 20 КО, США) / ОТМЕНЕН

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе

9 мая

UFC 249

Джексонвил, США

Тони Фергюсон (25-3, 20 КО, США) – Джастин Гэтжи (21-2, 18 КО, США)

Бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе

Дональд Серроне (36-14-1, 10 КО, США) – Энтони Петтис (22-10, 11 КО, США)

Рейтинговый бой в полусреднем весе

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оскорбил Конора МакГрегора.

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