UFC: расписание главных боев 2020 года
В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2020 году запланировано множество ярких шоу.
Главным событием начала года, несомненно, стало возвращение в октагон ирландской суперзвезды смешанных единоборств Конора МакГрегора, который за 40 секунд уничтожил Дональда Серроне.
Кроме того, несмотря на пандемию коронавируса 9 мая ожидается проведение вечера UFC 249. При этом главный бой вечера между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был отменен. Против америанца выйдет его соотечественник Джастин Гэтжи.
Вашему вниманию расписание боев UFC на 2020 год (дополняется). 18 января
UFC 246
Лас-Вегас, США
Главное событие
Конор МакГрегор (22-4, 18 КО, Ирландия) – Дональд Серроне (36-14-0-1, 27 КО, США) / КО1 / ОТЧЕТ / ВИДЕО НОКАУТА
Рейтинговый бой в полусреднем весе
25 января
UFC Fight Night
Роли, США
Главное событие
Кертис Блэйдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юниор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилия) / КО2
Рейтинговый бой в супертяжелом весе
8 февраля
UFC 247
Хьюстон, США
Главное событие
Джон Джонс (26-1-0-1, 16 КО, США) – Доминик Рейес (12-1, 9 КО, США) / UD / ОТЧЕТ
Бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе
Со-главное событие
Валентина Шевченко (19-3, 13 КО, Кыргызстан) – Кэтлин Чукагян (13-1, 3 КО, США) / KO3 / ОТЧЕТ И ВИДЕО
Бой за звание чемпионки UFC в наилегчайшем весе
15 февраля
UFC Fight Night
Рио-Ранчо, Мексика
Главное событие
Кори Андерсон (14-4, 6 КО, США) – Ян Блахович (25-9, 15 КО, Польша) / КО1
Рейтинговый бой в полутяжелом весе
22 февраля
UFC Fight Night
Окленд, Новая Зеландия
Главное событие
Пол Фелдер (17-5, 10 КО, США) – Дэн Хукер (20-8, 17 КО, Новая Зеландия) / SD
Рейтинговый бой в легком весе
7 марта
UFC 248
Лас-Вегас, США
Со-главное событие
Вейли Чжан (21-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Енджейчик (16-4, 5 КО, Польша) / SD
Бой за звание чемпионки UFC в минимальном весе
28 марта
UFC Fight Night
Коламбус, США
Главное событие
Фрэнсис Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаирзиньо Розенструик (10-0, 9 КО, Суринам) / ОТМЕНЕН
Рейтинговый бой в супертяжелом весе
18 апреля
UFC 249
Нью-Йорк, США
Главное событие
Хабиб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Россия) – Тони Фергюсон (25-3, 20 КО, США) / ОТМЕНЕН
Бой за звание чемпиона UFC в легком весе
9 мая
UFC 249
Джексонвил, США
Тони Фергюсон (25-3, 20 КО, США) – Джастин Гэтжи (21-2, 18 КО, США)
Бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе
Дональд Серроне (36-14-1, 10 КО, США) – Энтони Петтис (22-10, 11 КО, США)
Рейтинговый бой в полусреднем весе
Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оскорбил Конора МакГрегора.