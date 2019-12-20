UFC: расписание главных боев 2020 года

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2020 году запланировано множество ярких шоу.

Главным событием, несомненно, станет возвращение в октагон ирландской суперзвезды смешанных единоборств Конора МакГрегора. Кроме того, состоится эпический поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который трижды срывался по разным причинам.

Вашему вниманию расписание боев UFC на 2020 год (дополняется). 18 января

UFC 246

Лас-Вегас, США

Главное событие

Конор МакГрегор (21-4, 18 КО, Ирландия) – Дональд Серроне (36-13-0-1, 27 КО, США)

Рейтинговый бой в полусреднем весе

25 января

UFC Fight Night

Роли, США

Главное событие

Кертис Блэйдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юниор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилия)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

8 февраля

UFC 247

Хьюстон, США

Главное событие

Джон Джонс (25-1-0-1, 16 КО, США) – Доминик Рейес (12-0, 9 КО, США)

Бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе

Со-главное событие

Валентина Шевченко (18-3, 12 КО, Кыргызстан) – Кэтлин Чукагян (13-2, 3 КО, США)

Бой за звание чемпионки UFC в легком весе

15 февраля

UFC Fight Night

Рио-Ранчо, Мексика

Главное событие

Кори Андерсон (13-4, 5 КО, США) – Ян Блахович (25-8, 15 КО, Польша)

Рейтинговый бой в полутяжелом весе

22 февраля

UFC Fight Night

Окленд, Новая Зеландия

Главное событие

Пол Фелдер (17-4, 10 КО, США) – Дэн Хукер (19-8, 17 КО, Новая Зеландия)

Рейтинговый бой в легком весе

7 марта

UFC 248

Лас-Вегас, США

Со-главное событие

Вейли Чжан (20-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Енджейчик (16-3, 5 КО, Польша)

Бой за звание чемпионки UFC в минимальном весе

28 марта

UFC Fight Night

Коламбус, США

Главное событие

Фрэнсис Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаирзиньо Розенструик (10-0, 9 КО, Суринам)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

18 апреля

UFC 249

Нью-Йорк, США

Главное событие

Хабиб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Россия) – Тони Фергюсон (25-3, 20 КО, США)

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт назвал условия для реванша Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова.

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