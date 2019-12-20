UFC: расписание главных боев 2020 года

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2020 году запланировано множество ярких шоу.
Главным событием, несомненно, станет возвращение в октагон ирландской суперзвезды смешанных единоборств Конора МакГрегора. Кроме того, состоится эпический поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который трижды срывался по разным причинам.
Вашему вниманию расписание боев UFC на 2020 год (дополняется). 18 января
UFC 246
Лас-Вегас, США
Главное событие
Конор МакГрегор (21-4, 18 КО, Ирландия) – Дональд Серроне (36-13-0-1, 27 КО, США)
Рейтинговый бой в полусреднем весе
25 января
UFC Fight Night
Роли, США
Главное событие
Кертис Блэйдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юниор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилия)
Рейтинговый бой в супертяжелом весе
8 февраля
UFC 247
Хьюстон, США
Главное событие
Джон Джонс (25-1-0-1, 16 КО, США) – Доминик Рейес (12-0, 9 КО, США)
Бой за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе
Со-главное событие
Валентина Шевченко (18-3, 12 КО, Кыргызстан) – Кэтлин Чукагян (13-2, 3 КО, США)
Бой за звание чемпионки UFC в легком весе
15 февраля
UFC Fight Night
Рио-Ранчо, Мексика
Главное событие
Кори Андерсон (13-4, 5 КО, США) – Ян Блахович (25-8, 15 КО, Польша)
Рейтинговый бой в полутяжелом весе
22 февраля
UFC Fight Night
Окленд, Новая Зеландия
Главное событие
Пол Фелдер (17-4, 10 КО, США) – Дэн Хукер (19-8, 17 КО, Новая Зеландия)
Рейтинговый бой в легком весе
7 марта
UFC 248
Лас-Вегас, США
Со-главное событие
Вейли Чжан (20-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Енджейчик (16-3, 5 КО, Польша)
Бой за звание чемпионки UFC в минимальном весе
28 марта
UFC Fight Night
Коламбус, США
Главное событие
Фрэнсис Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаирзиньо Розенструик (10-0, 9 КО, Суринам)
Рейтинговый бой в супертяжелом весе
18 апреля
UFC 249
Нью-Йорк, США
Главное событие
Хабиб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Россия) – Тони Фергюсон (25-3, 20 КО, США)
Бой за звание чемпиона UFC в легком весе
Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт назвал условия для реванша Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова.
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