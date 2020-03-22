Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Поединок, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения ивента.

Напомним, что изначально бой планировали провести в Бруклине, однако 18 марта из-за карантина Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила там проведение UFC 249.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что бой состоится, несмотря на коронавирус.

Главный поединок турнира UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр" 18 апреля. Уже был назван телеканал, на котором был запланирован показ.

Напомним, что 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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