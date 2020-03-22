Главная Новости
22 марта • обновлено в 11:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

UFC принял официальное решение по бою Хабиб - Фергюсон

Читать материал на украинском

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Поединок, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения ивента.

FOUR WEEKS 🏆 #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

Напомним, что изначально бой планировали провести в Бруклине, однако 18 марта из-за карантина Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила там проведение UFC 249.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что бой состоится, несмотря на коронавирус.

Главный поединок турнира UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр" 18 апреля. Уже был назван телеканал, на котором был запланирован показ.

Напомним, что 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
UFC Коронавирус Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ну хоть что-то посмотреть будет можно из спорта.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Другие виды спорта
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Сезон Серии А не возобновится до 01 июня 2020 года
1.21 Сделать ставку
Хави - следующий главный тренер Барселоны
2.75 Сделать ставку
Манчестер Сити будет продан до конца 2021 года
5.00 Сделать ставку
Вильярреал (Ману Морланес)
VS
Реал Мадрид (Марко Асенсио)
Инд. тотал Вильярреала (Ману Морланес) меньше 2.5
1.65 Сделать ставку
Алавес (Лукас Перес)
VS
Атлетико Мадрид (Маркос Льоренте)
Алавес (Лукас Перес) не проиграет в основное время
1.80 Сделать ставку
ENCE
VS
Godsent
Победа ENCE
1.70 Сделать ставку
Белшина
VS
Минск
Победа Минска с нулевой форой
1.64 Сделать ставку
Слуцк
VS
Славия Мозырь
Ничья за коэффициент в 3,10
3.10 Сделать ставку
fnatic
VS
North
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Chaos
Победа Gen.G с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку