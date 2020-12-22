UFC представил лучшие нокауты 2020 года. Видео

Крупнейший промоушен в мире смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) представил лучшие нокауты 2020 года.

На официальном аккаунте организации в YouTube появился ролик, в котором собраны самые яркие моменты, приведшие к досрочному завершению поединков. На главный приз претендуют четыре бойца: Коди Гарбрандт (UFC 250), Хоакин Бакли (UFC Fight Island 5), Кэос Уильямс (UFC Vegas 14) и Кевин Холланд (UFC 256).

Победителя выберут болельщики. Поддержать того или иного спортсмена можно на официальном сайте или на страницах промоушена в социальных сетях. Отметим, что за день до окончания голосования в Twitter явным его лидером является Хоакин Бакли, за которого проголосовали 64,5% человек.

Напомним, что победителем этой премии в 2019 году стал Хорхе Масвидаль, который оформил самую быструю досрочную победу в истории UFC, нокаутировав Бена Аскрена всего за пять секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на второй бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье на 257-м номерном турнире промоушена.