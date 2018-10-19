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UFC наказала бойца из России: спортивные итоги 18 октября

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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) временно отстранило российского бойца Зубайру Тухугова, а капитан "Реала" Серхио Рамос выступил против трансфера вратаря сборной Украины Андрея Лунина. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 18 октября.

Кроме того, президент UFC Дана Уайт резко высказался о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Серхио РамосАндрей ЛунинХабиб Нурмагомедов
Объекты
Реал Мадридсборная Украины по футболу
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