UFC и Parimatch продолжили сотрудничество до 2021 года

Международный холдинг Parimatch и UFC продлили соглашение о сотрудничестве до конца 2021 года. Таким образом, Parimatch и далее будет представлен официальным партнером Ultimate Fighting Championship.

Стороны уже продемонстрировали продуктивное сотрудничество, бренд Parimatch присутствовал в октагоне на 15 ивентах. Эта поддержка сохранится на будущих мероприятиях, в том числе на самых ожидаемых боях года. UFC – это настоящие бойцы, как в октагоне, так и в жизни. И именно это объединяет топ-промоушн с компанией Parimatch.

Сотрудничество брендов также ощущают на себе болельщики, которые получают качественный контент, узнают последние новости из жизни бойцов и свежую информацию о предстоящих сериях боев. Также ближе к фанатам становятся настоящие звезды UFC. В том числе и самый яркий пример успеха в ММА Конор Макгрегор.

Именно он изменил лицо современных смешанных единоборств, сделав этот вид спорта еще более ярким и привлекательным. Популярность UFC заметна и в тех странах, где промоушн пока еще не проводил свои серии боев. Это отмечает и сам Макгрегор. Благодаря Parimatch известный ирландец посетил в прошлом году Украину, рассказал журналистам о своих планах в ММА и провел тренировку с детьми, тем самым зарядив их еще большим желанием заниматься спортом. Макгрегор отметил, что за то время, что он пробыл в Киеве, увидел множество бордов со своим изображением. Конор заявил, что это его сильно мотивирует.

“Это партнерство открыло новые возможности как для нас, так и для UFC. Популярность смешанных единоборств растет и нам приятно, что мы активно участвуем в этом процессе. Особенно приятно, что мы открываем мир ММА, для новых стран. Новое соглашение о сотрудничестве доказывает, что мы движемся в правильном направлении и в будущем сможем реализовать еще множество интересных проектов, которые будут интересны, в первую очередь, все поклонникам ММА”, – отметил СЕО Parimatch Сергей Портнов.

Сегодня смешанные единоборства также являются образцом того, как необходимо вести маркетинговую деятельность. Огромные доходы UFC приносят продажи платных трансляций боев, товары, связанные с ММА, раскупаются фанатами, а СМИ охотно освещают события, связанные с турнирами. Невероятной популярностью пользуются и бойцы, им часто предлагают солидные спонсорские контракты, а также они развивают собственный бизнес за пределами октагоне.