UFC 254: Хабиб рассказал, что будет после боя с Гэтжи

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пообещал фанатам грандиозный сюрприз после боя с американцем Джастином Гэтжи.

Поединок пройдет на турнире UFC 254 24 октября, а в интервью MMAWeekly.com россиянин поделился своими ожиданиями от события.

"Не думаю, что я завершу карьеру после этого боя. У нас есть пара вариантов, мы подумаем об этом после поединка. Президент UFC сказал мне, что после Гэтжи он приготовил для меня нечто особенное. По его словам, у него для меня есть очень крупные предложения после этого матча. Я гарантирую вам, что сюрприз – это не Конор и не Сент-Пьер. Но давайте проявим немного уважения к Джастину. Это лучший титульный бой в легком весе в истории”, – сказал Хабиб на пресс-конференции в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о завершении карьеры. Он также прокомментировал возможный реванш с Конором МакГрегором.