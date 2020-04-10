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10 апреля • обновлено в 20:20
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UFC 249: в отмененный турнир вмешались смерти из-за коронавируса

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Американский боец смешанных единоборств Роуз Намаюнас снялась с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

У спортсменки во время подготовки к соревнованиям случились две смертельные трагедии – сразу двое ее родственников умерли от коронавируса, пишет Washington Post.

Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас

"Роуз Намаюнас снялась с UFC 249 из-за двух смертей в семье, причиной которых стал коронавирус. Она надеется вернуться в октагон так быстро, как только может, но сейчас мы просим людей уважать ее личное пространство", – сообщил менеджер бывшей чемпионки UFC Брайан Баттлер.

Это заявление он сделал еще до того, как стало известно об отмене UFC 249. Намаюнас должна была выступить в со-главном событии вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вызвал шквал критики из-за отказа от UFC 249.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
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