Главная Новости
7 апреля • обновлено в 13:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

UFC 249: стал известен полный кард турнира

941
Читать материал на украинском

Стал известен полный список боев турнира UFC 249, главным поединком которого станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова.

На официальной странице организации в Twitter был опубликован полный кард турнира, который состоится 18 апреля.

UFC 249

UFC 249

UFC

Он выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;

Джессика Андраде – Роуз Намаюнас;

Грег Харди – Йорган Де Кастро;

Висенте Луке – Нико Прайс;

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк;

Юрайа Холл – Жакаре Соуза;

Александер Эрнандес – Омар Антонио Моралес;

Марлон Вера – Рэй Борг;

Майкл Джонсон – Хама Ворти;

Сиджара Юбенкс – Сара Морас;

Райан Спанн – Сэм Алви.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт назвал неожиданное место проведения турнира UFC 249.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персона
Тони Фергюсон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FATE
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
NaVi Junior
VS
Mustang Crew
Победа NaVi Junior
1.50 Сделать ставку
Городея
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
2.07 Сделать ставку
Торпедо
VS
Энергетик-БГУ
Победа Торпедо с форой (0)
1.55 Сделать ставку
Слуцк
VS
Витебск
Инд. тотал Слуцка больше 1
1.71 Сделать ставку
Неман
VS
Белшина
Победа Немана
1.87 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
OG
VS
fnatic
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Team Spirit
VS
SMASH
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
BIG
VS
Syman
Победа BIG на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку