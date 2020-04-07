UFC 249: стал известен полный кард турнира

Стал известен полный список боев турнира UFC 249, главным поединком которого станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова.
На официальной странице организации в Twitter был опубликован полный кард турнира, который состоится 18 апреля.
UFC 249
UFC
Он выглядит следующим образом:
Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;
Джессика Андраде – Роуз Намаюнас;
Грег Харди – Йорган Де Кастро;
Висенте Луке – Нико Прайс;
Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;
Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк;
Юрайа Холл – Жакаре Соуза;
Александер Эрнандес – Омар Антонио Моралес;
Марлон Вера – Рэй Борг;
Майкл Джонсон – Хама Ворти;
Сиджара Юбенкс – Сара Морас;
Райан Спанн – Сэм Алви.
THE WHOLE CARD 🤯— UFC (@ufc) April 7, 2020
See you on ESPN+ PPV. #UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs
Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт назвал неожиданное место проведения турнира UFC 249.
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