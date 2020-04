UFC 249: стал известен полный кард турнира

Стал известен полный список боев турнира UFC 249, главным поединком которого станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова.

На официальной странице организации в Twitter был опубликован полный кард турнира, который состоится 18 апреля.

Он выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;

Джессика Андраде – Роуз Намаюнас;

Грег Харди – Йорган Де Кастро;

Висенте Луке – Нико Прайс;

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк;

Юрайа Холл – Жакаре Соуза;

Александер Эрнандес – Омар Антонио Моралес;

Марлон Вера – Рэй Борг;

Майкл Джонсон – Хама Ворти;

Сиджара Юбенкс – Сара Морас;

Райан Спанн – Сэм Алви.

THE WHOLE CARD 🤯



See you on ESPN+ PPV. #UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs