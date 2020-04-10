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10 апреля • обновлено в 18:06
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UFC 249 официально перенесен

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Турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, был официально перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт организации, несмотря на полную готовность UFC провести турнир, компания ESPN потребовала перенести его и последующие события до улучшения ситуации с COVID-19.

Дэйна Уайт

Дэйна Уайт

Global News

“Сегодня мы созванивались с топ-менеджментом компаний Disney и ESPN, и они попросили меня отказаться от проведения мероприятия в следующую субботу", – сказал президент организации Дэйна Уайт.

Отметим, что это уже четвертое событие UFC, перенесенное из-за коронавируса. Ранее это коснулось мероприятий, запланированных на 21 и 28 марта и 11 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Дэйну Уайта наехал знаменитый промоутер компании Top Rank Боб Арум, раскритиковав его отчаянные попытки организовать UFC 249, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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