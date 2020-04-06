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6 апреля • обновлено в 23:42
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UFC 249: официально назван бой, который заменит поединок Хабиб – Фергюсон

1.1т
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Американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сойдутся в главном бою вечера турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

Поединок состоится 18 апреля и станет заменой противостоянию Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который отказался ехать в США. Об этом сообщается на официальной странице UFC в социальной сети Twitter.

В поединке будет разыгран титул временного чемпиона организации в легком весе. При этом о месте проведения вечера пока не сообщается.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов должен был провести защиту чемпионского пояса в матче с Фергюсоном, но сослался на карантин в России, невозможность покинуть территорию страны и отказался выходить в октагон.

Полный кард UFC 249 будет объявлен позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на бой Фергюсон – Гэтжи.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
UFC Хабиб - Фергюсон
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