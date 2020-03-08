В американском Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena в ночь на воскресенье, 8 марта, состоялся грандиозный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC 248.

В главном поединке вечера чемпион UFC в среднем дивизионе новозеландец Исраэль Адесанья (19-0) защитил титул против представителя Кубы Йоэля Ромеро (13-5). Встреча завершилась единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Другие результаты:

Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан (21-1) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) победила Йоанну Енджейчик (16-4)

Бенеил Дариуш (18-4-1) во втором раунде нокаутировал Драккара Клоуза (11-2-1)

Нил Магни (22-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) победил Ли Цзинляна (17-6)

Алекс Оливейра (20-8-1) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) победил Макса Гриффина (15-8)

Адесанья (слева) - Ромеро

Енджейчик (слева) - Чжан

Дариуш (слева) - Клоуз

Оливейра (слева) - Гриффин

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты всех боев вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева освистали после боя с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке, США.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!