UFC 247: все результаты

В американском Хьюстоне прошел второй номерной турнир года Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 247.

Вечер был примечателен тем, что на нем состоялось сразу два чемпионских поединка. У мужчин в полутяжелом весе Джон Джонс с трудом победил Доминика Рейеса. А у женщин Валентина Шевченко успешно защитила титул лучшей в наилегчайшем весе, нокаутировав Кэтлин Чакагян.

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UFC 247

Вашему вниманию все результаты UFC 247.

Основной кард:

Джон Джонс победил Доминика Рейеса единогласным решением судей

Валентина Шевченко победила Кэтлин Чукагян техническим нокаутом в 3-м раунде

Джастин Тафа победил Хуана Адамса техническим нокаутом в 1-м раунде

Дэн Иге победил Мирсада Бектича раздельным решением судей

Деррик Льюис победил Илира Латифи единогласным решением судей

Прелимы:

Тревин Джайлс победил Джеймса Краузе раздельным решением судей

Лорен Мерфи победила Андреа Ли раздельным решением судей

Кэос Уилльямс победил Алекса Мороно нокаутом в 1-м раунде

Марио Баутиста победил Майлса Джонса техническим нокаутом во 2-м раунде

Ранние прелимы:

Джурни Ньюсон победил Доминго Пиларте техническим нокаутом в 1-м раунде

Андре Эвелл победил Джонатана Мартинеза раздельным решением судей

Юссуф Залал победил Остина Лонго единогласным решением судей

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге нокаутом за 43 секунды.

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