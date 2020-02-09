UFC 247: смотреть онлайн

В американском Хьюстоне в субботу, 8 февраля, состоится второй номерной турнир года в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На знаменитой арене Toyota Centre пройдут сразу два титульных поединка в рамках UFC 247. Американцы Джон Джонс и Доминик Рейес поспорят за пояс в полутяжелой весовой категории. А Валентина Шевченко из Кыргызстана будет защищать титул лучшей в наилегчайшем весе в поединке против Кэтлин Чукагян из США.

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UFC 247

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию UFC 247. Время начала – в 5:00 утра воскресенья, 9 февраля, по киевскому времени.

Полный список боев UFC 247 выглядит следующим образом:

Основной кард:

Джон Джонс (чемпион) (25-1-0) – Доминик Рейес (12-0-0) – полутяжелый вес;

Валентина Шевченко (чемпион) (18-3-0) – Кэтлин Чукагян (13-2-0) – женский наилегчайший вес;

Хуан Адамс (5-2-0) – Джастин Тафа (3-1-0) – тяжелый вес;

Мирсад Бектич (13-2-0) – Дэн Айдж (12-2-0) – легчайший вес;

Деррик Льюис (22-7-0) – Илир Латифи (14-7-0) – тяжелый вес.

Предварительный кард:

Трэвин Джайлс (11-2-0) – Джеймс Краузе (27-7-0) – средний вес;

Алекс Мороно (17-6-0) – Кэллин Уильямс (8-1-0) – полусредний вес;

Лорен Мерфи (11-4-0) – Андреа Ли (11-3-0) – женский наилегчайший вес;

Майлз Джонс (10-0-0) – Марио Баутиста (7-1-0) – легчайший вес.

Ранний предварительный кард:

Доминиго Пеларте (8-2-0) – Джорни Ньюсон (8-2-0) – легчайший вес;

Андре Эфелл (15-6-0) – Джонатан Мартинез (11-2-0) – легчайший вес;

Остин Линго (7-0-0) – Юссеф Залал (7-2-0) – полулегкий вес.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ UFC 247

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