UFC 247: полное расписание боев турнира

В субботу, 8 февраля, в американском Хьюстоне пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпината (UFC) – UFC 247.

Этот турнир интересен тем, что в его рамках состоится два титульных поединка. Главным событием вечера станет бой американцев Джона Джонса и Доминика Рейеса, которые разыграют чемпионское звание в полутяжелом весе. Еще одним поединком за титул станет встреча представительницы Кыргызстана Валентины Шевченко и американки Кэтлин Чукагян, которые выступают в наилегчайшей весовой категории.

Бой Джон Джонс - Доминик Рейес станет главным событием вечера UFC 247 CBS Sports

Полный список боев UFC 247 выглядит следующим образом:

Основной кард:

Джон Джонс (чемпион) (25-1-0) – Доминик Рейес (12-0-0) – полутяжелый вес;

Валентина Шевченко (чемпион) (18-3-0) – Кэтлин Чукагян (13-2-0) – женский наилегчайший вес;

Хуан Адамс (5-2-0) – Джастин Тафа (3-1-0) – тяжелый вес;

Мирсад Бектич (13-2-0) – Дэн Айдж (12-2-0) – легчайший вес;

Деррик Льюис (22-7-0) – Илир Латифи (14-7-0) – тяжелый вес.

Предварительный кард:

Трэвин Джайлс (11-2-0) – Джеймс Краузе (27-7-0) – средний вес;

Алекс Мороно (17-6-0) – Кэллин Уильямс (8-1-0) – полусредний вес;

Лорен Мерфи (11-4-0) – Андреа Ли (11-3-0) – женский наилегчайший вес;

Майлз Джонс (10-0-0) – Марио Баутиста (7-1-0) – легчайший вес.

Ранний предварительный кард:

Доминиго Пеларте (8-2-0) – Джорни Ньюсон (8-2-0) – легчайший вес;

Андре Эфелл (15-6-0) – Джонатан Мартинез (11-2-0) – легчайший вес;

Остин Линго (7-0-0) – Юссеф Залал (7-2-0) – полулёгкий вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, прямая трансляция турнира начнется в 5:00 воскресенья, 9 февраля, по киевскому времени.

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