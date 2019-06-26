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УЕФА запретил эмблему российского клуба в Лиге чемпионов

3.7тЧитать материал на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) запретил московскому мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в матчах Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне команда, чья эмблема полностью соответствует логотипу коммунистической партии, впервые в истории завоевала серебряные медали национального первенства.

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УЕФА запретил эмблему российского клуба в Лиге чемпионов

МФК КПРФ

"От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии. А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой. МФК КПРФ уже получил это извещение и будет менять свой логотип", – рассказал "Р-Спорт" президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА поставил на место россиян из-за их претензий к проведению акций против агрессии РФ грузинскими футболистами.

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Юг Руси
Юг Руси
Зрада-то какая! Вай-вай ))))))))))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Юг Руси, соси-соси, йух! Тебе, животное с паРРАши там ягеля мало, падло?
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