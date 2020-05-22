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22 мая • обновлено в 14:22
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"Ударю восемь раз": Гэтжи раскрыл секрет победы над Хабибом

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, который станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, рассказал, каким образом собирается победить россиянина.

"Я буду готовиться к бою так же, как готовлюсь к любому другому поединку – работать над набором оптимальных кондиций. Ноги устают первыми, поэтому с этого момента и до боя я буду много бегать, прыгать на скакалке, выполнять подъемы ног и делать приседания. Если мои ноги будут в форме, то я не устану", – цитирует слова Гэтжи издание SportBible.

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Он заявил, что для победы над Хабибом ему необходимо вырваться из партера и, встав, нанести россиянину восемь ударов по голеням.

"Если я не устану, я смогу подняться. А если я смогу подняться, то смогу его ударить. Мои удары врезаются в соперников, как грузовик. Я ударю его восемь раз по голени, после чего он ослабнет", – подытожил американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джастин Гэтжи нокаутировал своего соотечественника Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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