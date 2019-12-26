Бразильский футболист Жуниор Занелатто отметился фантастическим ударом в одной из футзальных лиг США.

Капитан команды из Коламбуса после передачи голкипера Габриэля Кордосо через все поле, смог сложиться и в касание через себя пробить голкипера.

В комментариях болельщики окрестили такой гол самым ярким в году. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный мяч был забит в 19-м туре чемпионата Румынии по футболу.

Известный журналист Эмануэль Рошу, выложивший видео забавного эпизода в Twitter, назвал это голом века.

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