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27 декабря • обновлено в 00:39
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Фантастический удар в касание через себя: в США забит гол года

1.4т
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Бразильский футболист Жуниор Занелатто отметился фантастическим ударом в одной из футзальных лиг США.

Капитан команды из Коламбуса после передачи голкипера Габриэля Кордосо через все поле, смог сложиться и в касание через себя пробить голкипера.

В комментариях болельщики окрестили такой гол самым ярким в году. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться шедевром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, необычный мяч был забит в 19-м туре чемпионата Румынии по футболу.

Известный журналист Эмануэль Рошу, выложивший видео забавного эпизода в Twitter, назвал это голом века.

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Автор
Максим Богданов
Тема
футзал
Место
США
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