Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Дюкре эффектно нокаутировал соперника на турнире Fury Fighting Championship 34.

Дюкре удалось поразить оппонента ударом коленом в прыжке уже на четвертой секунде встречи. В сети назвали этот удар лучшим за весь месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив Бена Аскрена в нокаут на пятой секунде противостояния таким же ударом.

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