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Ученые обнаружили неожиданную опасность самого популярного фитнес-упражнения

2.4тЧитать материал на украинском

Самое популярное упражнение в тренажерном зале - "скручивание" - оказалось наиболее травмоопасным. Ученые выяснили, что каждый третий, увлекающийся таким фитнесом попадает в больницу.

Скручивания

Скручивания

В результате исследований оказалось, что напряженные во время упражнения мышцы могут подтянуть поясницу вперед и одновременно вывернуть таз назад — это приведет к опасной и болезненной травме, пишет Daily Mail.

Медики рекомендуют заменить "скручивание" на упражнение "планка" — оно считается более безопасным, при этом позвоночник находится в естественном положении, а аэробный и анаэробный эффект — выше, чем у "качания пресса". В качестве примера приводятся упражнения в армии США, где отказались от "скручивания", перейдя на "планку".

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Планка

Планка

Тем, кто не готов отказаться от "любимого упражнения", медики советуют выполнять его на гимнастическом шаре — это снизит риск травмирования позвоночника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что выяснилось бесполезность упражнения "планка", если делать его больше определенного времени.

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