Участницу Олимпиады поймали с огромной партией наркотиков

Легкоатлетка Мадия Гафур, выступавшая в составе сборной Нидерландов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, была задержана полицией за перевозку 50 килограммов наркотических веществ.

Во время пересечения немецкой границы в ее автомобили было обнаружено огромное колличество метамфетамина и экстази. По оценки правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков оценивается в 2 миллиона евро, сообщает Sport1.de.

Мадия Гафур(слева)

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Сейчас спортсменка находится под арестом и ей грозит внушительный тюремный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразилец Марио Жардел – экс-форвард португальских клубов "Порту","Спортинг", турецкого "Галатасарая" и других именитых команд, признался в употреблении наркотиков.

"Я пришел в мир наркотиков из любопытства, когда выступал в Европе. Встретил в тот период своей жизни некоторых людей, которые и предложили мне попробовать препараты. В отпуске регулярно принимал наркотики, ведь во время сезона мешал допинг-контроль", — цитирует футболиста Marca.

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