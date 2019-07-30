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Участница Олимпиады в Сочи трагически умерла в 36 лет

2.3т Читать материал на украинском

Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен (Мальвалехто) скончалась после продолжительной болезни в возрасте 36 лет.

Мона-Лийса Ноусиайн

Мона-Лийса Ноусиайн

AOP

Ноусиайнен завершила спортивную карьеру в 2018 году. В её активе три "золота" юниорских чемпионатов мира, две победы на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, в том числе в Сочи в 2013 году.

Помимо спортивной карьеры, профессионально занималась музыкой, училась в академии Сибелиуса в Хельсинки по классу аккордеона, побеждала в международных музыкальных конкурсах.

Ее супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен, в 2010 году у пары родилась дочь.

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Тема
лыжные гонки
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