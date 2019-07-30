Участница Олимпиады в Сочи трагически умерла в 36 лет

Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен (Мальвалехто) скончалась после продолжительной болезни в возрасте 36 лет.

Мона-Лийса Ноусиайн AOP

Ноусиайнен завершила спортивную карьеру в 2018 году. В её активе три "золота" юниорских чемпионатов мира, две победы на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, в том числе в Сочи в 2013 году.

Помимо спортивной карьеры, профессионально занималась музыкой, училась в академии Сибелиуса в Хельсинки по классу аккордеона, побеждала в международных музыкальных конкурсах.

Ее супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен, в 2010 году у пары родилась дочь.

Новости Умер легендарный олимпийский чемпион

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на 37-м году жизни скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!