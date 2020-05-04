"Убить лошадей": в Германии заговорили о радикальных мерах из-за коронавируса

Немецкие школы верховой езды переживают крайне непростые времена из-за пандемии коронавируса. Если ситуация не улучшится, им придется убить некоторых лошадей, чтобы сократить расходы.

"В некоторых школах верховой езды долги достигли суммы в 10 тысяч евро. Эти деньги нужны для кормления лошадей. В ослаблении карантинных мер заинтересованы все школы верховой езды, посколько в ином случае им придется убить некоторых лошадей", – цитирует слова президента ассоциации конного спорта в городе Бремен Андреаса Врума издание Equnews.

Школы верховой езды в Германии переживают непростые времена MixSport

Landessportbund Bremen (LSB), которой руководит Врум, объединяет 430 спортивных клубов и 50 спортивных ассоциаций. Организация насчитывает около 160 тысяч участников.

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