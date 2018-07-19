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Убийцы знаменитого фигуриста попали на видео

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Подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена засекли камеры наружного наблюдения в Алма-Ате.

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Напомним, что днем, 19 июля, 25-летний спортсмен застиг двух преступников при краже зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки фигуристу было нанесено глубокое ножевое ранение в ногу, что вызвало сильное кровотечение.

Денис Тен был в состоянии клинической смерти доставлен в больницу, где и скончался спустя два часа.

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Тема
фигурное катание
Место
КазахстанАлма-Ата
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