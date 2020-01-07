Видео нокаута с турнира по смешанным единоборствам (ММА) Gorilla Fighting Champioship 17 наделал шума в интернете.
Бой завершился жестокой концовкой после того, как один из бойцов прижал своего противника к клетке и ударил ногой в голову.
"Бууум...Кто выключил свет? Какой кровавый удар! Пока его жертва лежала неподвижно, а судья пытался вернуть ее в сознание, победитель уже праздновал свой успех с болельщиками", - пишут СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.
Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился жестким нокаутом в дебюте встречи.
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