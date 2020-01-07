Главная Новости
7 января • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Убийственный удар в голову надолго "выключил свет" бойцу ММА

1.7т
Читать материал на украинском

Видео нокаута с турнира по смешанным единоборствам (ММА) Gorilla Fighting Champioship 17 наделал шума в интернете.

Бой завершился жестокой концовкой после того, как один из бойцов прижал своего противника к клетке и ударил ногой в голову.

"Бууум...Кто выключил свет? Какой кровавый удар! Пока его жертва лежала неподвижно, а судья пытался вернуть ее в сознание, победитель уже праздновал свой успех с болельщиками", - пишут СМИ.

Новости
Российский боец ММА победил нокаутом за миллион долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.

Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился жестким нокаутом в дебюте встречи.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги