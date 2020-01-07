Видео нокаута с турнира по смешанным единоборствам (ММА) Gorilla Fighting Champioship 17 наделал шума в интернете.

Бой завершился жестокой концовкой после того, как один из бойцов прижал своего противника к клетке и ударил ногой в голову.

"Бууум...Кто выключил свет? Какой кровавый удар! Пока его жертва лежала неподвижно, а судья пытался вернуть ее в сознание, победитель уже праздновал свой успех с болельщиками", - пишут СМИ.

Новости Российский боец ММА победил нокаутом за миллион долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.

Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился жестким нокаутом в дебюте встречи.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!