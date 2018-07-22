У знаменитой спортсменки лопнула силиконовая грудь во время соревнований

Одна из самых титулованных рестлерш в мире Эшли Флэр призналась журналистам, что в свое время вынуждена была прервать свою спортивную карьеру из-за лопнувших имплантов.

32-летняя спортсменка заявила, что всегда мечтала сделать себе большую грудь. "У меня никогда не было груди. И когда я начала заниматься рестлингом, у меня были импланты. Во время одного из боёв они просто хлопнули – на следующее утро я проснулась и заметила, что грудь исчезла", - цитирует американку metronews.

Эшли не стала сильно беспокоиться, решив, что просто заменит импланты, но в какой-то момент у неё возникли болезненные ощущения. Тогда она пошла к доктору, и ей сделали маммографию. Выяснилось, что у неё остались внутри остатки силикона, который "просто там плавал". В результате четыре недели назад женщине пришлось перенести операцию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии красотки.

Новости Знаменитая рестлерша снялась в обнаженной лесбийской фотосессии

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Эшли Флэр Instagram

Не так давно Флэр, выступающая в WWE под именем Шарлотт, стала жертвой хакеров, которые украли у нее интимные снимки.