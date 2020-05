Отменен! У участника UFC 249 обнаружен коронавирус

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роналдо Соуза сдал положительный тест на коронавирус.

Соуза должен был выступить в карде турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая в Джексонвилле (Флорида, США). Его бой в среднем весе против Юрайи Холла отменен.

