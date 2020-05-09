Отменен! У участника UFC 249 обнаружен коронавирус

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роналдо Соуза сдал положительный тест на коронавирус.

Соуза должен был выступить в карде турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая в Джексонвилле (Флорида, США). Его бой в среднем весе против Юрайи Холла отменен.

Breaking: Jacare Souza has tested positive for Covid-19. His fight against Uriah Hall is off UFC 249. UFC 249 still planning to move forward, with consent of Florida commission per UFC. https://t.co/YjNvCzi64a — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) May 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, шоу пройдет на VyStar Veterans Memorial Arena. Начало – в 5 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию вечера UFC 249.

Кроме того названы телеканалы, которые покажут этот турнир.

В главном событии вечера сойдутся американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые разыграют пояс временного чемпиона в легком весе.

Также в карде пройдет бой между харьковчанином Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисиу Вердумом.

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