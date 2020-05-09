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9 мая • обновлено в 09:35
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Отменен! У участника UFC 249 обнаружен коронавирус

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роналдо Соуза сдал положительный тест на коронавирус.

Соуза должен был выступить в карде турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая в Джексонвилле (Флорида, США). Его бой в среднем весе против Юрайи Холла отменен.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоу пройдет на VyStar Veterans Memorial Arena. Начало – в 5 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию вечера UFC 249.

Кроме того названы телеканалы, которые покажут этот турнир.

В главном событии вечера сойдутся американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые разыграют пояс временного чемпиона в легком весе.

Также в карде пройдет бой между харьковчанином Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисиу Вердумом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Место
США
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