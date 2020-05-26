У тренера сборной России Владимира Осия, которого подозревают в организации убийства, нашли наркотики

Михаил Морозов Другие виды спорта 17:51, 26.05.2020 Обновлено: 18:01, 26.05.2020

У тренера молодежной сборной России и заслуженного тренера РФ по смешанным единоборствам Владимира Осия, который был задержан по подозрению в убийстве, нашли 1,8 кг кокаина.

Как сообщает Telegram-канал "112", во время обхода территории сотрудник охранной службы обнаружил возле одного из подъездов белый порошок, который, как подтвердила экспертиза, оказался кокаином массой 1,842 кг. Осия успел выкинуть его в окно перед началом обыска, но это ему не помогло.

Владимир Осия
РЕН ТВ

Теперь его обвиняют еще и в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Напомним, что самым известным его воспитанником является Магомед Исмаилов, которого он тренирует уже более десяти лет. Следующим соперником бойца должен стать Александр Емельяненко, поединок с которым был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца MMA Джамбулата Балиева задержали за участие в перестрелке.

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