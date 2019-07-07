У прыгуньи в воду на Универсиаде выпала грудь из купальника

Мексиканская прыгунья в воду Долорес Эрнандес Монроз угодила в неприятную ситуацию во время соревнований на летней Универсиаде-2019, которая в эти дни проходит в Неаполе.

После прекрасно исполненного прыжка у спортсменки под водой из купальника выпала грудь. Этот момент попал в телетрансляцию.

Отметим, что такой секс-курьез не помешал мексиканке продемонстрировать второй результат в финале (302,15) и завоевать "серебро".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя прыгунья в воду стала звездой Instagram, засветившись в секс-скандале. Девушка жила в одном номере с партнершей по синхронным прыжкам и однажды пожаловалась на нее за секс с гребцом.

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