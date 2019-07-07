ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

У прыгуньи в воду на Универсиаде выпала грудь из купальника

7.7тЧитать материал на украинском

Мексиканская прыгунья в воду Долорес Эрнандес Монроз угодила в неприятную ситуацию во время соревнований на летней Универсиаде-2019, которая в эти дни проходит в Неаполе.

После прекрасно исполненного прыжка у спортсменки под водой из купальника выпала грудь. Этот момент попал в телетрансляцию.

Отметим, что такой секс-курьез не помешал мексиканке продемонстрировать второй результат в финале (302,15) и завоевать "серебро".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Прыгун с трамплина не сумел остановится и жутко влетел в отбойник: видео не для слабонервных

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя прыгунья в воду стала звездой Instagram, засветившись в секс-скандале. Девушка жила в одном номере с партнершей по синхронным прыжкам и однажды пожаловалась на нее за секс с гребцом.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "водные виды спорта" на OBOZREVATEL.

Темы
водные виды спортаУниверсиада
Место
ИталияНеаполь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
7
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Меня мама в детстве учила, что если в моем присутствии кто-то, извините, пукнет нечаянно, или челюсть вставная выпадет, ну или любая другая неловкая ситуация произойдет, я должна, как воспитанный человек, сделать вид, что ничего не заметила. А обозреватель из таких моментов делает новости.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel