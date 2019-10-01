У сборной Украины возник скандал на ЧМ в Катаре

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре с 27 сентября до 6 октября, разгорелся скандал с жильем и питанием спортсменов.

Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова в интервью российскому телеканалу "Матч ТВ" раскритиковала организаторов соревнований.

"Питание ужасное, есть нечего, и еда, которую нам дают, не сильно качественная. Я была здесь в 2009 году на Всемирных играх среди школьников и здесь было совсем другое питание. Остались такие шикарные воспоминания, а сейчас сплошное разочарование", - отметила Ляхова.

Ольга Ляхова Укринформ

Рекордсменка Украины в ходьбе на 50 км Кристина Юдкина, которая на чемпионате мира в Дохе стала шестой, также рассказала об условиях в Катаре.

"Номера здесь в отеле мне нравятся. Да, позавчера у нас не убирали, но я списываю это на загруженность отеля, потому что он огромный, и здесь живет действительно очень много людей. И, думаю, нет ничего страшного, если один день не убрали. За еду, я думаю, что на соревнованиях такого уровня должны были сделать питание более продуманным, разнообразным. Ведь сюда приехали не последние люди, а лидеры мировой атлетики. Реально одним картофелем, макаронами и рисом спортсменов не кормят. Мало мяса, овощей, нет сыра", - отметила Юдкина в комментарии "Сегодня".

Спринтер Сергей Смелик, который на чемпионате мира-2019 пробился в полуфинал на 200-метровке, согласен с тем, что условия в Катаре могли бы быть и лучше.

"Я не привередливый. Но если учесть, что это одна из богатейших стран, то могли бы поселить и получше. И в питании такого многообразия нет. Хотя есть все необходимое – мясо, рыба, рис, какие-то макароны. В принципе, спортсмены не ходят голодные. Хотя, может быть, кто-то рассчитывал, что тут будет красная рыба, какое-то баловство, то, возможно, это и лишнее. Главное – не переедать", - сказал Смелик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские спортсмены пожаловались, что их на ЧМ в Катаре поселили в "дом колхозника" с отравленной едой.

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