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15 февраля • обновлено в 11:11
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У России отобрали первое место на Олимпиаде-2014 – СМИ

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Российского биатлониста Сергея Устюгова лишили золотой медали в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, а с ним и первого места команды в общем зачете Игр.

По данным ТАСС, Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона, а результаты российского биатлониста, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Кроме того, он лишен всех завоеванных наград, включая олимпийское "золото" в Сочи.

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России грозят новые серьезные проблемы из-за допинга

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Это означает, что Россия потеряет первое место в медальном зачете Игр-2014 и опустится на третью строчку. Первое место займет сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград, а второе – команда Канады (10-10-5).

Как сообщал OBOZREVATEL, российская олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова жестко высказалась в адрес лидеров сезона. Француз Мартен Фуркад отреагировал на ее слова, назвав их последствиями старческого маразма.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Биатлон допинговый скандал
Персона
Сергей Устюгов
Тег
сборная России по биатлону
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